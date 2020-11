Die Polizei in Goch sucht einen Ladendieb: Bereits am 25. Juli kam es um 15.45 Uhr in einem Geschäft an der Voßstraße zu einem versuchten Ladendiebstahl. Als der unbekannte Täter ertappt wird und flüchten will, versucht ein Angestellter den Dieb aufzuhalten und wird dabei leicht an der Hand verletzt. Die Kripo sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto nach dem unbekannten Täter. Zeugen, die Angaben zu der im Foto abgebildeten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823/1080 zu melden.

Das Foto des Täters ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/goch-ladendiebstahl-0