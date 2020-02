In der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagabend versuchten unbekannte Täter, das Metalltor zum Gelände eines Fahrzeugaufbereiters an der Benzstraße aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben oder wurden gestört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.