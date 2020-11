Sonntagnachmittag ist aus bislang unklarer Ursache auf einem Gärtnereigelände in Goch-Nierswalde ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Hof der Gärtnerei brannte eine größere Anzahl Kunststofftöpfe sowie Verpackungsmaterial auf einer Fläche von 15 x 20 Metern. Durch die Flammen- und die Hitzeeinwirkung zerplatzen Fensterscheiben an angrenzenden Gewächshäusern. Ein PKW wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Löschgruppe Nierswalde und der Löschzug Pfalzdorf der Freiwilligen Feuerwehr Goch konnten ein Ausbreiten der Flammen auf ein ebenfalls angrenzendes Gebäude jedoch verhindern.

Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Georg Binn wurden drei C-Rohre sowie zwei Schaumrohre eingesetzt. Insgesamt war die Feuerwehr Goch mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

zum Seitenanfang