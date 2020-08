Am Samstagnachmittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Kirchhecken/Gocher Straße in Uedem. Eine 32-jährige Pkw-Führerin aus Uedem befuhr mit ihrem VW Touareg die GocherStraße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Straße Am Kirchhecken

abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden VW Polo, der von einer 20-jährigen Sonsbeckerin gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden beidePersonen verletzt. Die sich in Umständen befindliche Uedemerin wurde mit dem RTW ins Krankenhaus eingeliefert. Die Sonsbeckerin will sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Die FFW Uedem streute aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn ab.