Goch. Einen Wohnungsbrand meldete die Feuerwehr am Dienstagabend: In der Küche eines Mehrfamilienreihenhauses an derArnold-Janssen-Straße ist aus unklarem Grund ein Feuer ausgebrochen. Zwei

erwachsene Personen mussten mit der Drehleiter aus den Fenstern ihrer Wohnungen

gerettet werden. Vier weitere Personen, darunter zwei Kinder, befanden sich vor

dem Gebäude. Sie alle wurden von Rettungsdienst und Feuerwehr betreut. Drei

Personen kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr einen Atemschutztrupp ein. Das Feuerkonnte zügig gelöscht werden. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt. Die

Arnold-Janssen-Straße ist bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt.