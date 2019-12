Großbrand bei Mühlhoff: Verdacht auf Brandstiftung erhärtet sich

Nach dem Großbrand beim Automobil-Zulieferer Mühlhoff am Sonntag in Uedem hat die Polizei Kleve ihre Ermittlungsarbeit intensiviert. Hierzu hat sie eine 5-köpfige Ermittlungskommission eingesetzt, die parallel zu den kriminalpolizeilichen Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist. Der Verdacht der Brandstiftung hat sich zwischenzeitlich dahingehend bestätigt, dass an mehreren Stellen nahezu zeitgleich Brandentstehungsorte identifiziert wurden. Ein Brandsachverständiger ist hinzugezogen, um den genauen Hergang zu ermitteln. Bereits gegen 00.40 Uhr war ein Einbruchsalarm des Unternehmens bei einem Wachunternehmen aufgelaufen, worauf jedoch von diesem zunächst nichts Verdächtiges festgestellt wurde. Bis jetzt wird davon ausgegangen, dass der Brand aber bereits kurze Zeit später gelegt worden sein dürfte.

Insofern konzentrieren sich die Ermittlungen auch darauf, in der fraglichen Zeit zwischen Samstag gegen 22 Uhr und Sonntagmorgen gegen 6 Uhr, an Hinweise von Zeugen zu gelangen, die im Bereich des Brandortes auf der Mühlhoffstraße oder den Ein- und Ausfallstraßen Uedems verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen festgestellt haben. Die Polizei hat hierzu eine telefonische Hinweisaufnahme eingerichtet. Diese ist unter der Rufnummer 02821/5040 erreichbar.