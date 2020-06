Mindestens zwei Einbrüche in einer Nacht meldete die Polizei: In der Nacht vom Mittwoch dieser Woche auf den folgenden Donnerstag überstiegen unbekannte Täter offenbar den Gartenzaun eines Grundstücks an der Pastor-Mütter-Straße.

Die Unbekannten drangen anschließend in eine Garage ein und stahlen unter anderem eine Stichsäge, einen Akkuschrauber sowie ein Damenfahrrad.

Damit allerdings nicht genug: Noch in der gleichen Nacht kam es zu einem weiteren Diebstahl aus einer Garage, doch diesmal konnte die Tat beobachtet werden: Auf dem Überwachungsvideo eines benachbarten Grundstücks ist eine unbekannte Person zu sehen, die nach dem Einbruch unter anderem eine Bohrmaschine aus der dortigen Garage stiehlt und verschwindet.

Wer nun sachdienliche Hinweise zu dem ersten Einbruch oder der verdächtigen Person bei der gefilmten Tat oder aber weiteren Personen geben kann, nimmt am besten sofort Kontakt mit der Kriminalpolizei Goch unter der Telefonnummer 02823/1080 auf. Auch jede andere Dienststelle nimmt die Hinweise gerne entgegen und gibt diese weiter an die Kollegen.