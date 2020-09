Eine resolute Mitarbeiterin eines Sonnenstudios auf der Klever Straßehat am Montagabend einen Überfall vereitelt. Die Angestellte war

gegen 21.15 Uhr mit dem Reinigen der Sonnenbänke beschäftigt, als ein

Unbekannter mit einem Mund-Nasen-Schutz die Geschäftsräume betrat und sie unter

Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Kasseninhalts aufforderte. Nachdem sie

auch bei der zweiten Forderung nicht darauf einging, drückte sie einen

Alarmknopf und sagte dem Räuber, "dass er verschwinden solle". Der Verdächtige

flüchtete dann in Richtung Bahnhof. Er war 1, 75 Meter groß und schlank, hatte

blaue Augen und dunkelblonde Haare. Er war mit einer dunklen Jacke sowie einer

dunklen Hose bekleidet und trug eine Basecap. Hinweise an die Kripo Goch,

Telefon 02823/1080, oder jede andere Polizeidienststelle.