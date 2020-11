Am Freitagabend befuhr ein 76-jähriger Gochermit seinem PKW den Ostring in Fahrtrichtung Kalkarer Straße. Ein bislang

unbekannter Fahrradfahrer wollte von links aus der Gartenstraße kommend den

vorfahrtberechtigten Ostring überqueren, kollidierte mit dem PKW und kam zu

Fall. Als der PKW-Fahrer ausstieg und dem verunglückten Fahrradfahrer zu Hilfe

kommen wollte, richtete sich dieser auf und flüchtete fußläufig in Richtung

Kalkarer Straße (B 67), sein Fahrrad neben sich her schiebend. An dem PKW

entstand Sachschaden im Bereich des vorderen, linken Kotflügels. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer an die Polizei Goch, Telefonnummer 02823/1080.