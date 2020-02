Schneller als die Polizei erlaubt aufgeklärt: Der am vergangenen Freitag als gestohlen gemeldete Jeep (wir berichteten im Lokalkompass) ist wieder da und kann seinem Eigentümer zurück gegeben werden.

Das Fahrzeug war Freitagnacht entwendet worden, wobei sich der Täter das "Keyless Go"-System des Fahrzeuges zunutze machte.

Der Besitzer des Jeeps bemerkte den Diebstahl des Fahrzeuges erst um am Morgen um 8:30 Uhr.

Was zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand wusste, die niederländische Polizei in Leeden hatte das Fahrzeug gegen 04:30 Uhr in weiser Voraussicht bereits sichergestellt.

Dazu kam es, da der vermutliche Täter das Fahrzeug mit laufendem Motor an einer ungewöhnlichen Stelle in Leeden (NL) abgestellt hatte. Die Beamten kontrollierten das leere Fahrzeug und stellten fest, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zum Jeep passte. Erklären konnte der Fahrer, der sich zunächst hinter einem Baum versteckt hatte, dies genauso wenig wie die Tatsache, dass er ein Pfefferspray mit sich führte, welches nach dem niederländischen Waffengesetz verboten ist.

Obwohl die niederländischen Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nichts von dem Diebstahl wussten, beschlagnahmten sie den Jeep.

Der Mann muss sich jetzt nach niederländischem Recht wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Hehlerei, nach deutschem Recht wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten.

Der Besitzer des Jeeps kann sich nun darüber freuen, dass er sein Fahrzeug zurückbekommt.