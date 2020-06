Am Freitag schlugen Automarder gleich mehrfach zu. Auf dem Parkplatz des Sportplatzes an der Stadionstraße in Pfalzdorf entfernten Unbekannte an einem blauen VW Crafter eine Dreiecksscheibe und stahlen ein Navigationsgerät, eine Freisprecheinrichtung und ein Mautgerät. Bei einem weißen Toyota Proace schlugen die Täter eine der Heckscheiben ein und stahlen mehrere Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen, Akkuschrauber und zwei Flex.

Auf einem Parkplatz an der Kervener Straße/Wissener Weg in Weeze stahlen Unbekannte aus einem Seat Leon eine Geldbörse und aus aus einem VW Passat ließen sie Bargeld aus einem Portmonee mitgehen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen bitte unter Telefon 02823/1080.