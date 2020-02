"Unter Puppen“ - die legendäre Live-Puppen-Comedyshow kommt nach Uedem. Am Samstag, 14. März, 19 Uhr, sind Wiwaldi, Kakerlak und das alte Zirkuspferd Horst Pferdinand auf der Bühne im Bürgerhaus Uedem zu sehen.

Uedem.Martin Reinl und Carsten Haffke schlüpfen in 2 Stunden in mehr als 40 verschiedene Rollen und präsentieren Puppencomedy vom Feinsten. Ein Paralleluniversum voller Flausch und Rausch!

Die Gäste können einen Blick hinter die Kulissen des Fernsehpuppenspiels werden und Zeuge werden, wie jeden Abend eine nagelneue Show entsteht. Denn schließlich improvisieren die beiden Puppenspieler nach den Wünschen und Vorschlägen des Publikums.

Karten für diese Veranstaltung gibt es ab 24 bis 27 Euro bei der Kulturkiste Uedem e.V. unter Rufnummer 02825/880, oder im Bürgerhaus Uedem unter Rufnummer 02825/1667. Freie Platzwahl in den jeweiligen Preiskategorien. Zutritt ab 12 Jahre.