Das wilde Afrika hat sich Tanja More nach Hause geholt, wenn sie unterwegs ist, hinterlässt sie Spuren wie Amerikas Wildwest-Helden, und ansonsten schlägt ihr Herz für Russland. Zuhause ist sie am Niederrhein, von hier aus will Uedems bekanntester Schlager-Export international neu durchstarten. Mit neuen Konzepten und vor allem mit neuen Liedern.

VON FRANZ GEIB

Uedem. In ihrem Haus hat Tanja More alias Gabriele Funcke die Kulturen der Welt in allen Räumen drapiert: Im Flur blickt der Gast auf ein Podest mit verschiedenfarbigen und verzierten Cowboy-Stiefeln, die einem TV-Helden wie John Wayne zur Ehre gereicht hätten. Im Wohnzimmer erwarten den Gast zwei Skulpturen afrikanischer Ur-Einwohner, der Tisch ist mit einem Zebrafell ausgekleidet.

So facettenreich wie ihr Leben ist die Sängerin selbst, die alles nur einem Credo unterordnet: More risk, more fun, und von Letzterem möglichst noch mehr.

Die erfolgreiche Tennislehrerin hat bereits mit vielen Songs auf sich aufmerksam gemacht, hat Balladen (Oh Mama), die ans Herz gehen, ebenso in ihrem Repertoire wie auch Partyhits (Schampus), die vor allem die Beine in Schwung bringen. Bei Auftritten in Manavgat, St. Petersburg, Moskau, auf den Balearen oder in den Niederlanden konnte sie ihrem Publikum desöfteren beweisen, dass sie gesanglich alles drauf hat.

Jetzt hat sich die Uedemerin neu entdeckt und einen neuen Hit aufgenommen: Der Song "Bodyshot" ist pure Party vom ersten Takt an. Mächtig viel Kraft und, ganz neu, in englisch. Aufgenommen hat sie den neuen Song im Foxdog-Studio in Beiersdorf in Sachsen Anhalt bei Musikerkollegin und Freundin Anna Jones. "Damit versuche ich noch einmal durchzustarten, ab jetzt gibt es nichts Ruhiges mehr, sondern nur noch Power!", beschreibt die Sängerin ihren musikalischen Weg, der auch dazu führte, dass sie ihre 14 Songs wie "Steh auf", "Warte auf mich" oder "Intensiv" neu abmischen ließ. Wer sich von der Power ihres neuen Liedes überzeugen will, kann "Bodyshot" ab sofort auf allen gängigen Portalen wie Spotify, Amazon, iTunes, Deezer und andere herunterladen, lädt Tanja More zum Reinhören ein. Infos über Tanja More selbst gibt es unter Taga2709@gmx.de.

Auf den Geschmack gekommen, neue Wege zu gehen, ist die Musikerin in Moskau in einer Coyote ugly-Bar. Coyote ugly ist der Inbegriff für absolutes Bar- & Party-Entertainment, das -1993 in den USA erstmals entstanden-, seitdem über die ganze Welt schwappt. "Da ging es richtig ab und zwar ohne Pause" schwärmt Tanja More von ihrem Gastspiel in Moskau Mitte November. Damals durfte sie zum 10-jährigen Jubiläum der Bar ihren Hit "Bodyshot" erstmals live präsentieren und begeisterte damit das Publikum derart, dass sie das Angebot bekam, in allen Coyote ugly-Bars in Russland aufzutreten. Zwischendurch wird sie auch im englischen Birmingham zu hören sein.

Damit nicht genug: In Köln hat sich die Uedemerin nach einem geeigneten Objekt umgeschaut, um dort mit Freunden eine Coyote ugly-Bar zu eröffnen. No risk, no fun eben.