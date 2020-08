Der Sommer verspricht am kommenden Wochenende wieder ein Gute-Laune-Feeling: Das Haus am See - GochNess öffnet seinen Garten für die nächste besondere Veranstaltung zum Biergarten 2.0.

Kessel. Kristina Derks von den Stadtwerken Goch hat das richtige Rezept für gute Stimmung: "Erleben Sie bereits im August Oktoberfeststimmung beim SommerWiesnFest und feiern Sie im September die kölsche Kultband KASALLA."

Über die zahlreichen Absagen von Oktoberfesten in der Region und ganz Deutschland muss man in Goch und Umgebung nicht traurig sein, denn auch in diesem Jahr können Lederhose und Dirndl aus dem Schrank geholt werden. Im Haus am See - GochNess gibt es am Samstag, 22. August, beim SommerWiesnFest die große Biergarten-Gaudi. Neben Willi Girmes wird auch die original bayrische Band Bayernmän den Gästen ordentlich auf den Bierbänken einheizen. Eine Maß Bier darf neben vielen bayrischen Schmankerln von "Herr Lehmanns Reisegruppe" natürlich nicht fehlen.

Einlass ist um 15 Uhr. „Unser SommerWiesnFest ist die Alternative zum Oktoberfest“, so Christina Witjes, „wir würden uns sehr freuen, unsere Gäste in Lederhose und Dirndl begrüßen zu können.“ Ticketinfos gibt es unter www.hausamsee-gochness.de.

Und dann gibt's Kasalla

„Als Höhepunkt unserer Biergarten 2.0 Reihe haben wir etwas ganz Besonderes geplant. Wir holen am Freitag, 11. September, mit Kasalla eine der beliebtesten Mundart Bands Kölns zum Gartenkonzert ins Haus am See – GochNess“, meint Kristina Derks. Im Gepäck sind ihre größten Hits wie „Mer sin eins“ oder „Us der Stadt mit K“. Ein kölscher Abend also mit einem einzigartigen Open-Air Konzert im wunderschönen Biergarten des Haus am See – GochNess und mit einem erfrischenden Kölsch vom Fass und BBQ and Fries von "Herr Lehmanns Reisegruppe". Einlass ist um 17 Uhr und um 18 Uhr startet das Programm. Ticketinfos gibt es unter www.hausamsee-gochness.de.

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. „Wir hoffen natürlich, dass das Wetter sich von seiner schönsten Sommerseite zeigt, denn bei allen Events handelt es sich um Open Air Veranstaltungen.“ Alle Regeln zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gelten für die Veranstaltungen.

Tickets im Vorverkauf

Christina Witjes: „Aufgrund der Vorgaben werden wir die Tickets für das SommerWiesnFest und das Gartenkonzert ausschließlich im Vorverkauf anbieten und es wird keine Abendkasse geben. So kann sichergestellt werden, dass alle notwendigen Personendaten vorhanden sind und der Einlass reibungslos ablaufen kann.“ Am Wochenende ist das Haus am See - GochNess wieder für ein Event geöffnet: Samstag wird angezapft.