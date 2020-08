Was viele wissen: Kessel ist reich an Spargel, darum wirbt der Gocher Ortsteil damit auch gerne. Was viele vielleicht nicht wissen: Kessel hat jede Menge Sehenswürdigkeiten und markante Punkte aus alter Zeit, die weniger bis gar nichts mit Spargel zu tun haben. Diese reihen sich auf einem "Historischen Weg" aneinander. In rund drei Wochen soll dieser offiziell eingeweiht werden.

VON FRANZ GEIB

Kessel. Wer schon immer mal wissen wollte, wo sich einst das Schloss Hamm aus der Niederung erhob, welche Geschichten sich um den Friedhof ranken, oder warum Schloss Nergena früher als das Spargeldorf Kessel erwähnt wurde, erfährt dies, wenn er/sie sich auf einen 16 Kilometer langen Rundkurs durch das Dorf begibt, vorzugsweise mit dem Rad. Schon aus diesem Grund ist der Historische Weg eine ideale Ergänzung zu einem Tagesausflug. Bernd Tönisen, der Vorsitzende des Verkehrs- und Heimatvereins, der die Aufstellung der 17 Hinweistafeln an dem Weg initiiert hat, freut sich, dass das vor zwei Jahren in Angriff genommene Projekt mit der Unterstützung der Verbandssparkasse Goch umgesetzt werden konnte: "Wir haben uns mit Hilfe des Stadtarchivs viel Mühe mit den Texten gegeben. Diese enthalten viele Infos, die junge Leute und sogar manche Einheimische gar nicht wissen." Vor allem Jugendliche hätten, so wurde dem VHV-Chef bestätigt, bereits die Möglichkeit genutzt, sich auf diese Weise über Kessel zu informieren und lobten dies. Vor allem auch deshalb, weil es so leicht geht: Ein QR-Code liefert die Informationen auf das Smartphone.

Einweihung am Tag des Denkmals

Parallel dazu brachte der Verkehrs- und Heimatverein eine zweisprachige (dt/nl) Broschüre heraus, die alsbald an alle Mitglieder des VHV verteilt werden und in einschlägigen Treffpunkten wie dem Gocher Rathaus ausgelegt werden sollen. 1.000 Exemplare der Broschüre ließ der Heimatverein drucken.

Die offizielle Einweihung des Historischen Wegs soll in knapp drei Wochen am Sonntag, 13. September, 13 bis 14 Uhr, dem Tag des offenen Denkmals am Haus am See-GochNess erfolgen. Und danach kann es schon auf die Strecke gehen, so der VHV-Vorsitzende.

Was im Verborgenen liegt

Thomas Müller, der Vorstandsvorsitzende der Verbandssparkasse Goch, freut sich, das Projekt mit angeschoben zu haben: "Der historische Weg zeigt, was in der Heimat alles im Verborgenen liegt. Vielen ist das gar nicht mehr so richtig bewusst."