Einen solchen ersten Schultag erlebt man nur in Corona-Zeiten: Weil auch für die Einschulungsfeier der Gesamtschule Mittelkreis die besonderen Regeln gelten, konnten die neuen Fünftklässler und Fünftklässlerinnen nicht wie gewohnt in der Aula begrüßt werden, sondern mussten auf die Tribüne des Hubert-Houben-Stadions in Goch ausweichen, wo der Sicherheitsabstand gewahrt werden konnte.



Kreis Kleve. Bei strahlendem Sonnenschein und schon am Vormittag hochsommerlichen Temperaturen erwartete die Neuen aus dem Kreisgebiet ein kleines Rahmenprogramm mit Musik, einem Gottesdienst durch Pfarrer Robert Arndt und Pater Damian Rei Pay, und einer kurzen Rede von Schulleiterin Dr. Karin Teetzmann. Aufgrund des ungewöhnlichen Ortes für eine Einschulungsfeier nahm sie den sportlichen Faden auf und wünschte jedem Schüler einen guten Verlauf, auf das am Ende je nach Stärken und Schwächen mindestens eine Goldmedaille dabei rausspringe.

Die Leitung des Programms hatte Abteilungsleiter Joachim Brookes, für den musikalischen Part sorgte die Musik-AG unter Musiklehrer Andreas Simon. Herausragend dabei waren die Vorträge seiner Schützlinge: Linn Zeich und Lorena Lichters interpretierten "What are you waiting for" von Nickelback und "Fix you" von Coldplay stimmlich derart gekonnt, dass sie damit die neuen Schüler und deren Eltern auf Anhieb begeisterten.

Am Ende gab es auch noch mal Beifall für Mia, die mit "Octopussys garden" von den Beatles die Begrüßung im Stadion abschloss, bevor die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren neuen Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen zu Fuß zum Schulgebäude am Südring liefen, wo abschließend ein erster Besuch im Klassenraum auf dem Programm stand.

Vorher sorgte Schulleiterin Dr. Karin Teetzmann für einen gelungenen Start ins neue Schuljahr: Donnerstag und Freitag endet der Unterricht bereits um 11.20 Uhr,bei der Begrüßung der neuen Schülerinnen und Schüler Hitzefrei!