Am Sonntag, 11. Oktober, um 15 Uhr präsentiert die KulTOURbühne Goch in Kooperation mit dem Theater mini-art das Kindertheater „Ein Schaf fürs Leben“. Die Vorstellung im Theater mini-art, Brückenweg 5 in Bedburg-Hau, hat eine Spieldauer von etwa einer Stunde und ist für kleine und große Zuschauer ab 5 Jahren geeignet. Eintrittskarten sind zum Preis von 6 Euro bei der KulTOURbühne im Rathaus, Telefon 02823/320-202, Email kultourbuehne@goch.de, erhältlich. Auch online im Veranstaltungskalender bei www.goch.de können Karten geordert werden. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Mit einer Mischung aus Schauspiel, Figuren und Masken spielt mini-art eine Geschichte, welche humorvoll und tiefsinnig davon erzählt, was möglich sein kann, wenn man seine vorgefertigten Meinungen hinterfragt. Und darum geht es: In einer kalten Winternacht stapft ein hungriger Wolf durch den Schnee.In einem Stall entdeckt er ein argloses und herzerfrischend naives Schaf, das er zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt überreden kann. Wolfs Ziel: Er will das Schaf fressen! Doch Schaf ist begeistert von diesem Abenteuer, glaubt endlich einen Freund gefunden zu haben und stürzt Wolf alsbald in einen inneren Konflikt. Denn der muss feststellen, dass Schaf sehr nett und irgendwie liebenswert ist. So gerät der Ausflug zu einer aufregenden und wunderbaren Reise durch die Nacht. Und nimmt schließlich eine überraschende Wendung…