Das Martinskomitee in Weeze hat in Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Gemeinde entschieden, den St. Martinszug und das damit verbundene Feuerwerk in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht stattfinden zu lassen. Der nötige Infektionsschutz wäre nicht gewährleistet.

Die Schulen und Kitas sind bereits informiert und teilen mit, dass sie alternativ Fackeln basteln und es interne kleine Feiern geben wird, um dem Martinsfest gerecht zu werden.

Das Martinskomitee würde sich freuen, wenn am Tag des Martinsfestes am 11. November viele Fenster in unserem Ort leuchtend dekoriert würden.