Mit seinem "Engel-Projekt" hat Georg Münker, Architekt und Künstler aus Uedem, vielen Menschen in Corona-Zeiten symbolstarke Figuren, Schutz-Engel in Krisensituationen, an die Seite gestellt. Doch jetzt sei es an der Zeit, etwas Neues zu wagen. In Renate Wischinski, ebenfalls Künstlerin aus Uedem, fand Georg Münker eine ideale Partnerin für eine Ausstellung am kommenden Samstag, 1. August, ab 10 Uhr, in der Werkstatt an der Lohstraße 4/Ecke Laurentiusstraße in Uedem. Denn auch die Uedemerin hat der Vergänglichkeit in ihren figürlichen Bildern Ausdruck gegeben und zeigt einen Querschnitt ihres Schaffens. Dritte im Bunde ist Charlotte Spork, deren Bild das Schwinden der Natur und ihrer Vielfalt thematisiert. Die Corona-Schutzauflagen werden Samstag eingehalten, so dass der kritischen Auseinandersetzung mit der Kunst beim Glas Wein oder ähnlichem nichts im Wege steht.