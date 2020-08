Keine Floskel dürfte in diesen Corona-Pandemie-Zeiten so geläufig sein wie "Not macht erfinderisch". Rob Miesen und Rolf Dedert, der eine leidenschaftlicher Gästeführer, der andere nicht minder begeisterter Filmemacher, haben eine Idee entwickelt, Auswärtigen und Einheimischen ihre Heimatstadt trotz Einschränkungen bei Gruppenführungen näher zu bringen.

GOCH. Rob Miesen, ist ein Original und ein Stadtführer der besonderen Art: Der Gocher mit Wohnsitz im benachbarten Siebengewald, weshalb er sich Gocher Niederländer nennt, zog in Vor-Corona-Zeiten unzählige Menschen in seinen Bann. Er zog als "Nachtwächter", "Schmuggler" oder als Gendarm "Pup Jäntje" durch Gochs Straßen, um gemeinsam mit seinen Gästen, die er im Schlepptau hatte, der Stadt ihre Geheimnisse zu entlocken und die Geschichten der Sehenswürdigkeiten und Originale zu erzählen. Doch Corona machte einen Strich durch die Touren, auch weil sich Rob selbst vorerst aus dem Verkehr zog. Zählt er sich doch auch zur Risikogruppe.

Aber Corona macht eben auch kreativ: Gemeinsam mit seinem Freund und Filmemacher entwickelte Miesen eine neue Idee: Gocher Geschichte im Taschenformat, Historische Mini-Führungen digital umgesetzt.

Rolf Dedert erklärt die Idee: "„Auf unsere frühere erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblickend, haben wir die neue Gästeführungs- Strategie entwickelt. Eine historisch digitale Mini-Gästeführung über die frei zugängliche Plattform WhatsApp."

Kleine, kurze, rund vier- bis sechsminütige Filmchen erzählen vom "versunkenen Kloster in Kessel", dem "grausamen Gocher Raubritter Schenk von Nijdeggen", dem Gocher Steintor, der "Jungfrau von Goch", von Grenze und Schmuggel, Puup Jäntje und mehr. Historische Stadtgeschichte, Mythen und Sagen aus dem ganzen Gocher Land sollen visuell in Kurzform umgesetzt werden.

Die kurzen Mini-Präsentationen werden in unregelmäßigen Abständen erscheinen. "Es ist für uns eine Herausforderung, historisch so wie technisch, eine derartige Themen-Serie zu erstellen“, so der Kommentar der beiden Initiatoren.

Die erste kurze Stadtführung im Taschenformat zeigt den Gocher Stadtpark und seine historische Entstehungsgeschichte um Karl Baums und wurde jetzt ins Netz gestellt.

Wer sie sehen möchte, schickt eine WhatsApp-Anfrage an rolf dedert, er ist unter Telefon 0160/1502235 zu erreichen. Danach darf die Geschichte gerne weiter an Freunde und Familie geteilt werden.