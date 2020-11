Das Gocher Niers Duo, Irmgard und Jürgen Martens aus Pfalzdorf, hat mit Pastor Dr. Uchenna Aba in einem Kölner Musik-Studio ein Weihnachtsalbum aufgenommen. Zehn bekannte Weihnachtslieder sind produziert worden und ab dem 1. Advent teilweise auf der Webseite des Gocher Niers Duos und auf Facebook zu hören.

Wer aber stattdessen lieber eine komplette CD mit allen Liedern möchte, kann diese im Pfarrbüro von Pastor Uchenna Aba in Asperden, Kessel und in Pfalzdorf gegen eine kleine Spende für bedürftige Menschen bekommen.