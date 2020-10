Die Radio-Sendung „Hart an der Grenze“ – Kabarett aus dem Sacklagerder Viller Mühle in Goch-Kessel strahlt WDR5 am kommenden Samstag, den 24. Oktober, um 15.05 Uhr aus. Vor ausverkauftem Haus und konsequenter Einhaltung der Hygieneregeln begeisterten nicht nur die Gastgeber der Sendung Wilfried Schmickler und Gernot Voltz, sondern auch die phantastischen

Gäste Ingrid Kühne, Jürgen Becker und Lars Redlich.