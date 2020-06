Nicht nur der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite, und am besten ist es, ihn in einer wunderschönen Atmosphäre zu genießen: Das Haus am See - GochNess am Klosterweg 136 in Kessel ist perfekt, mit Freunden, zu zweit oder auch allein einen herrlich lauen Sommerabend ausklingen zu lassen.

Am besten schon am Freitag, 26. Juni, denn ab 18 Uhr erwartet das Team um Christina Wintjens seine Gäste zum "Summer Breeze Biergarten 2.0". Wer schlau ist, sichert sich jetzt noch schnell die letzten Plätze. Einfach eine Mail an feiern@hausamsee-gochness.de senden und schon ist man dabei! Auch telefonisch kann man sich einen Platz reservieren: 0282772093940.

Start ist ab 18 Uhr, Einlass ab 16 Jahren. Und dann wird nur noch gechillt: Für gute Musik sorgt DJ Dutch, das Haus am See-Team serviert coole und kühle Cocktails, dazu gibt es Gegrilltes vom Barbecue, Fritten und mehr.

Willi Girmes mit neuer Hymne

Und wer schon einmal dabei ist, sich per Mail die Tickets zu sichern, kann sich gleich auch für das komplette Wochenende einbuchen und erlebt eine tolle Überraschung. Am Samstag, 27. Juni, findet hier "Willis Biergarten 2.0" statt. Und der Name ist Programm, denn ab 15 Uhr wird Willi Girmes, Gochs Schlager-Export Nummer eins, auf seine Party-Freunde warten. Und er hat was mitgebracht: Gemeinsam mit Tom Marquardt hat Willi Girmes die Hymne für das Haus am See - GochNess produziert und wird diese in seiner unvergleichlichen Art präsentieren. Eine Premiere vor der eigentlichen Premiere, denn offiziell wird "Haus am See" erst am 3. Juli auf allen Plattformen und über Spotify veröffentlicht. (Mehr dazu im Gocher Wochenblatt am Samstag!). Nur soviel sei schon verraten: Besser feiern und einen heerrlichen Blick auf den See genießen lässt es sich nrgendwo.

Kaffee und Kuchen am Sonntag

Und damit das Wochenende abgerundet wird, sollte jeder auch am Sonntag, 28. Juni, zum Klosterweg 136 kommen: Ab 13.30 Uhr serviert das Team Kaffee und Kuchen, und wer bei der Premiere am Pfingstwoochenende schon dabei war, weiß: Die Plätze sind schnell vergeben. Nach dem damaligen Aufruf über das Gocher Wochenblatt kamen nicht nur die erwarteten 60 Gäste, sondern über 200!

Eine echte Herausforderung für das Team um Christina Wintjens, darum ist es wichtig, dass sich jeder online oder telefonisch unter 02827/2093940 vorab anmeldet. Also worauf warten Sie noch?

Es gelten übrigens die Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Jeder Gast wird mit Mundschutz zum Tisch geleitet, dort gibt es Tischbedienung. Beim verlassen des Tisches muss der Mundschutz wieder aufgesetzt werden. Gruppen bis zu zehn Personen können einen Tisch buchen.