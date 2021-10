Der Herbst hat sich zwar mit feucht-kühlen Temperaturen über dem Niederrhein ausgebreitet, aber dennoch soll den Gochern ganz muckelig werden: Jazz im Bahnhof und eine spanische Nacht versprechen ein heißes Wochenende mit flotten Rhythmen und leckeren Speisen.

Goch. Los geht es am Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr, im Gocher Bahnhof: Hardy's Jazzband serviert musikalisch feinste Kost mit Jazz, Swing,Dixieland, Cocktailjazz, Bar-/Dinnerjazz. Wer nach so viel flotter Musik Hunger spürt, kommt ebenfalls auf seine Kosten, denn im Konzertpreis von 23,50 Euro sind Currywurst und Baguette inbegriffen.

Am Sonntag, 31. Oktober, geht es hier flott um 20 Uhr weiter: Das Duo Barriola lädt zur Spanischen Nacht mit Latin, Flamenco, spanisch-kubanischer und lateinamerikanischer Musik. Wie es sich für einen solchen Abend gehört, wird dazu ein 4-Gang-Tapas-Menü gereicht. Munden lassen kann man sich Antipasti, Albondigas und Rosmarinkartoffeln, Medaillons vom Seeteufel, Schinken, Käse, marinierte Gambas, Oliven. Aioli und vieles mehr. Olé!

Wer sich dieses südländische Vergnügen nicht entgehen lassen will, sollte sich sputen, eine Tischreservierung ist unbedingt erforderlich! Der Preis: 44,50 Euro.

Veranstalter des Events am Wochenende ist die Gocher KulTOURbühne, Tickets gibt es unter kulturbuehne@goch.de oder unter Telefon 02823/320-202. Es gelten die 3-G-Regeln.