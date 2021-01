Seit 2004 trägt die Uedemer Kirchengemeinde den Namen St. Franziskus Uedem, doch bislang fehlte ihr ein diesen Namen widerspiegelndes Symbol. Nach vielen Jahren, die seit der Idee bis zur Umsetzung verstrichen sind, ist es damit vorbei. Wer heute die St. Laurentius-Kirche im Zentrum der Gemeinde betritt, trifft am Hauptportal auf eine eindrucksvolle Skulptur des Namensgebers.

Entworfen und gestaltet wurde die knapp über zwei Meter große Bronze-Skulptur vom Bocholter Künstler Jürgen Ehlert. Sie zeigt den Heiligen Franziskus mit zum Gebet ausgebreiteten Armen.

Im Rahmen der Segnung wies Pfarrer Berthold Engels in einer kurzen Ansprache auf die Bedeutung des Heiligen Franziskus für die Gemeinde hin. Die Schlichtheit der Skulptur soll an die Bescheidenheit des Namenspatrons hindeuten: Die Figur steht mit nackten Füßen auf dem Boden und nicht auf einem Sockel oder Podest. Die geöffneten Armen versinnbildlichen eine Einladung an alle Mitglieder, in die Kirche einzutreten.