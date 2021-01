„Aufbruch wagen!“ heißt die neue Predigtreihe, die bei der Freien evangelischen Gemeinde Uedem am Sonntag startete. „Eigentlich ist das ja eine freche Aufforderung“, sagt Pastor Christoph Krause, „denn wir haben doch gerade ein ziemlich anstrengendes Jahr hinter uns. Viele sind womöglich müde und wollen sich vielleicht eher zurückziehen.“ Doch in der Predigtreihe geht es um andere Fragen: „Wie kann es uns gelingen, dass wir trotzt Corona aus der Opferrolle herauskommen und Gestalter unserer Zeit bleiben?“, bringt Krause es auf den Punkt. Die Bibel liefere dafür einige gute Tipps, so Krause.

Uedem. „Wir werden uns im Buch Josua mit dem Aufbruch des Volkes Israel beschäftigen“, kündigt er an. Die Israeliten standen damals nach 40 Jahren Wüstenwanderung erschöpft und ausgelaugt vor dem gelobten Land, das sie einnehmen sollten. „Sie waren völlig kraftlos, aber sie haben den Aufbruch gewagt. Was sie dabei mit Gott erlebt haben, thematisieren wir in der Reihe - und es wird dabei einige Überraschungen geben“, verspricht Krause.

Die Predigtreihe läuft über acht Sonntage bis zum 28. Februar. Die einzelnen Gottesdienste beschäftigen sich mit unterschiedlichen Aspekten und sind etwa mit „Gottes Ruf“, „Dein erster Schritt“ und „Update fürs Lebensnavi“ überschrieben. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 11 Uhr, mit einer Ausnahme: Der Gottesdienst am 31. Januar wird als „Fiesta“-Gottesdienst von den Jugendlichen der Gemeinde gestaltet und startet erst um 17 Uhr. Alle Gottesdienste finden im FeG-Wintercamp statt, das heißt: im Zelt und unter freiem Himmel. Die Besucher werden gebeten, sich warme Kleidung und eine eigene Sitzgelegenheit mitzubringen. Zudem muss auf dem gesamten Gelände der FeG Uedem ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

Weitere Informationen zum Hygienekonzept gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter www.feg-uedem.de Unter freiem Himmel beten ist bei der Freien evangelischen Gemeinde Uedem möglich. Foto: Bremers