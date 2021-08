Am Wochenende fand zum ersten Mal das Streetart & Graffiti Festival "Paint on Walls" in Geldern statt. Organisiert wurde dieses von Mattez Deckers

Über 20 Künstler/innen aus verschiedenen Ländern haben auf dem Parkplatz an der Hülser-Kloster-Straße Wände mit ihren Kunstwerken besprüht.

Interessierte konnten bei freiem Eintritt dabei zusehen und auf den zahlreichen Sitzgelegenheiten verweilen, chilliger Musik lauschen und sich die Speisen und Getränke von lokalen Anbietern schmecken lassen.

Schritt für Schritt konnte man beobachten wie ein Kunstwerk gesprayt wurde.

An aufgestellten Holzwänden haben zwei Kreidekünstler ihre Kreativität und ihr Können unter Beweis gestellt.

Auch hier konnte man bestaunen wie sich nach und nach alles mit Farbe füllte.

Auf dem Gelände konnte man auch die sogenannten Street Stores besuchen und Merchandise Artikel, Streetwear und noch vieles mehr shoppen.

Kinder kamen auch auf ihre Kosten. An einem Bauzaun durften diese selbst mal mit einer Sprühdose hantieren.

Graffiti Kunst ist so viel mehr als irgendwelche Schmierereien an Häuserwänden. Das bedeutet viel Farbe für graue Wände. Graffiti Kunst - das sind auch Schriftzüge und soziale Statements.

Besonders gut haben mir die folgenden Kunstwerke gefallen:

Bis zum nächsten Jahr sollen die Kunstwerke an den Wänden erhalten bleiben. Dann soll das nächste Paint on Walls Festival stattfinden; parallel mit dem Wettbewerb der Straßenmaler.