Sitzungskarneval in Goch wurde von der Vrouwenpoort eröffnet

Helau in der Niersstadt: Mit der 1. Flüstersitzung der Pumpengemenschaft Vrouwenpoort wurde in Goch der Sitzungskarneval eröffnet. Auch im dritten Jahr wurde es im Poorte Jäntje wurde knubbeleng, aber umso lustiger. Über 100 Gäste vergnügten sich beim Programm, das von Sitzungspräsident Heiner Terbuyken gewohnt locker moderiert wurde. Das knapp fünfstündige Programm unterhielt die Jecken mit abwechslungsreichen Bütten und guter Musik. Und das Gocher Prinzenpaar ließ es sich sowieso nicht nehmen, vorbeizuschauen. Wir zeigen eine kleine erste Auswahl an schönen Bildern.