Weil die Kinder wegen der Corona-Pandemie nicht mit St. Martin durch die Stadt ziehen konnten, kam St. Martin in der Woche zu den Kindern: Am Martinstag besuchte er die Kindergärten und Schulen (hier die St. Georg-Schule) in Goch, überbrachte beste Wünsche und hoffte, dass im nächsten Jahr wieder ganz normal das Martinsfest mit Bettler und Martinsspiel gefeiert werden kann. Auch in anderen Ortsteilen gab es kleine Martinsfeste, um das Brauchtum in diesen Corona-Zeiten nicht ganz aus den Augen zu verlieren.

Foto: Steve