Ab Montag, 16. November, ist der neue Kalender des HVV Uedem für das Jahr 2021 erhältlich.

Den inzwischen traditionellen Heimat- und Veranstaltungskalender gibt es in diesem Jahr in einer „light“ - Version, eben ohne Veranstaltungen. „Da wir Ihnen und uns allen wünschen, dass es bald wieder öffentliche Veranstaltungen geben wird, haben wir genügend Platz gelassen, um diese dann eintragen zu können“, so Michael Lehmann, Vorsitzender vom HVV. Da der ganze Kalender dadurch viel einfacher zu gestalten war, konnte der Verkaufspreis auf fünf Euro gesenkt werden, außerdem bekommen alle Mitglieder des Vereins diesmal ein Exemplar geschenkt. Frei verkäuflich sind nur 100 Exemplare des Kalenders. Erhältlich ist der Kalender in diesem Jahr nur zu den Öffnungszeiten im Blumengeschäft des 2. Vorsitzenden Georg van Beek, auf der Mühlenstraße 14.

Die Vereinsmitglieder bekommen den Kalender nach Hause zugestellt. Wer sich jetzt entscheidet Mitglied im HVV-Uedem zu werden, bekommt ebenfalls ein Exemplar gratis, natürlich nur solange der Vorrat reicht.

Weitere Infos unter www.hvv-uedem.de Nur 100 Exemplare des Kalenders gibt es zu erwerben. Foto: HVV Uedem