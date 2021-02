Während derzeit im Gocher Steintor der "Gocher Rosenmontagszug 2021 - aber anders" digital entsteht, denken sicher viele Karnevalsfeunde wehmütig an die Zeit zurück, als man noch fröhlich feiern durfte. Ja, ja, ein Jahr ist es mittlerweile her, dass man Menschen traf und mit vioelen Menschen ausgelassen sein durfte, ob bei einer Karnevalssitzung oder privat im jecken Kreis.

Doch in dieser Session hat Corona das sagen und feiern ist nicht möglich. Doch das Gocher Wochenblatt möchte dem Virus ein Schnippchen schlagen und allen Jecken zwischen Goch, Uedem und Weeze fröhlich auf die Sprünge helfen. Darum starten wir eine närrische Leseraktion: Macht mit, zeigt uns Eure Bilder vom Karneval 2020. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist eine E-Mail mit Eurem liebsten Partyfoto, Karnevalsbild oder einem närrischen Schnappschuss versehen mit einem Hinweis, wo oder zu welchem Anlass es aufgenommen worden ist, an redaktion@gocherwochenblatt.de zu schicken oder ins Internetportal www.lokalkompass.de zu stellen. Eine Auswahl der Bilder veröffentlichen wird dann in den folgenden Ausgaben.

Und das Beste: Ihr müsst es noch nicht einmal umsonst tun, denn das Festkomitee Gocher Karneval, kurz RZK Goch, haut einen raus und spendiert drei schöne Preise für die besten Fotos, wie Frank Bömler, der Vorsitzende des RZK, verprach. Zu gewinnen gibt eine Fahrt für zwei Personen auf dem RZK-Komiteewagen im Rosenmontagszug 2022, zwei Karten für die Gocher Prinzenkür 2022 und zwei Karten für das Internationale Gocher Prinzentreffen 2022. Viel Spaß!