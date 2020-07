Nun ist es offiziell: Die Weezer Kirmes wird in diesem Jahr komplett aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfallen, teilt die Gemeinde Weeze am Dienstag mit. Nachdem in den letzten Monaten schon die Entscheidung gefallen ist, dass der gesellige Teil der diesjährigen Kirmes ausfällt und es keinen festgebenden Verein und kein Festzelt geben wird, ist nun in Absprache mit dem Schaustellerverband die Entscheidung gefallen, dass es auch keine Kirmes mit Verkaufs- und Fahrgeschäften auf dem Weezer Cyriakusplatz geben wird. So schwer wie diese Entscheidung auch gefallen ist, zu groß sei das Risiko für alle Beteiligten in Zeiten der Corona- Pandemie. Allen Beteiligten und potenziellen Besuchern bleibt nur der Hoffnungsvolle Blick ins nächste Jahr.