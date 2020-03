Die Corona-Krise ist in Weeze angekommen: Am Dienstag musste auch der Tierpark, wie fast alle

Freizeiteinrichtungen in NRW seine Pforten für die Besucher schließen. Nach

Rücksprache mit der Gemeinde Weeze und aufgrund des Erlasses der Bundes- und

Landesregierung wurde diese Entscheidung heute getroffen und auch unverzüglich

umgesetzt. Da der Tierpark über keinen Außenzaun verfügt und von mehreren Seiten

begehbar ist, wurden alle Eingangbereiche verschlossen oder mit Bauzäunen versperrt.

Hinweisschilder, dass der Tierpark aufgrund des Coronavirus bis auf Weiteres

geschlossen ist, wurden sichtbar für die Besucher angebracht.

Wann der Tierpark wieder öffnen darf, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Auf der

Internetseite des Tierparks und in den sozialen Medien werden aber alle Interessierten auf

dem Laufenden gehalten.

Alle Tiere werden von den Mitarbeitern natürlich weiterhin versorgt, die tägliche Arbeit geht

für das Team ganz normal weiter.

Futterspenden dürfen gerne weiterhin im Tierpark abgegeben werden. An der Einfahrt zum

Schloss Hertefeld steht hierfür extra eine grüne Tonne bereit.

Wer den Tierpark weiterhin unterstützen möchte, kann beispielsweise eine Patenschaft

übernehmen oder auch den Tierpark mit einem Einkauf über Amazon Smile unterstützen.

Mehr Informationen hierzu sind auf der Internetseite des Tierpark zu finden.