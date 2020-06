Unser Aufruf an die Leser uns ihre schönsten Bilder von ihrer Heimat zu schicken, hat sofort gezündet. Etliche Fotos landeten im Postfach, jedes zeigt wie schön doch die Heimat ist. Das Titelfoto in der Printausgabe des Gocher Wochenblatt kommt von Melanie Schönherr aus Goch. Es zeigt ein Kornfeld bei Hülm im unter einem blau-lila Abendhimmel.Natascha Dollbaum ist bei einem Spaziergang auf dem Nierswanderweg einem Nutria, oder auch Sumpfbiber genannt, begegnet.

Von Ursula Kessel bekamen wir ein Foto vom Nierswanderweg, das zum Spazieren einlädt. Von Melanie Schönherr stammt ein Foto von der Kendel, die sich an der Stelle am Rande von Weeze entlangzieht. Im Garten von Christel Tenelsen begegnete die Uedemerin einem Grünspecht, weshalb sie den gefiederten Gesellen natürlich sofort mit der Kameralinse festhielt.

Haben Sie, liebe Leser, ebenso schöne Fotos aus ihrer Heimat gemacht? Dann her damit, wir freuen uns auf mehr! Ihr Draht zu uns: redaktion@gocherwochenblatt.de Zum Mitmachen: Leser schicken ihre Heimatfotos