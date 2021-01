Auf einem Grundstück im Mörsfeld in Uedem wurde eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung wird durch den staatlichen Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf am Donnerstag um 17.30 Uhr durchgeführt.

Im Umkreis von 250 Meter um die Fundstelle müssen alle Wohnungen und Häuser geräumt werden.

Die Anwohner der Wohnungen in dem Bereich zwischen 250 und 500 Meter um die Fundstelle werden aufgefordert, sich ab spätestens 17 Uhr im Haus aufzuhalten. Es wird empfohlen, Räume aufzusuchen, die der Bombenfundstelle abgewandt sind. Vom Aufenthalt unter Glasdächern, hinter Glasfenstern oder Glastüren wird abgeraten.

Der Gefahrenbereich wird verkehrlich ab 17 Uhr durch die Polizei und die Feuerwehr abgesperrt.