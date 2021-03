Gochs Bürgermeister zeigte sich bei einem Tagesordnungspunkt der Haupt- und Finanzausschusssitzung im Rat der Stadt Goch ziemlich konsterniert. Dieser behandelte den CDU-Antrag "Toilettenanlage Markt 15", worin die sanitäre Situation in der Seniorentagesstätte am Markt in Goch beschrieben ist. Und was Ulrich Knickrehm da hörte, machte ihn erschrocken: "Dass in einer Einrichtung, in der alte Menschen sind, die Toilette im Keller ist."

VON FRANZ GEIB

Goch. Aber im Einzelnen: Nach den Worten des CDU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Sprenger stellt sich die Situation am Markt 15 für die sich dort treffenden Senioren sehr unerfreulich dar: Die im Keller befindliche Toilettenanlage in der Liegenschaft Markt 15 scheint in keinem guten Zustand zu sein. Dies führe dazu, dass die Senioren, die dort in der Seniorentagesstätte beim regelmäßigen Kaffeeaustausch zum Teil auf den Kaffee verzichten und nur den Kuchen essen, um nicht auf die Toilette gehen zu müssen: "Dies ist aus unserer Sicht nicht tragbar, und wir stellen hiermit den Antrag 15.000 Euro in den Haushalt aufzunehmen, um eine neue, barrierefreie Anlage herstellen zu können, damit die Senioren nicht mehr in den Keller gehen müssen, um die Toiletten zu benutzen."

Wie sich das konkret für Betroffene auswirkt, schilderte Lothar Dierkes, der Geschäftsführer der Trägergemeinschaft der Seniorentagesstätte: "Die Mitglieder sind zum großen Teil auf einen Rollator oder einer Gehhilfe angewiesen. Für sie ist es sehr schwierig, die Treppe nach unten zu gehen, um dort ihre Notdurft zu verrichten." Oftmals würden die Senioren von den ehrenamtlichen Helfern begleitet, doch sei dies nicht immer gegeben.

Aus Sicht der Verwaltung versprach Bürgermeister Knickrehm nach Alternativen zu suchen. Doch dürfte sich der von der CDU geforderte Finanzrahmen noch erhöhen, wie Wolfgang Jansen, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Goch, darlegte: "Die Sanierung der Toilettenanlage kostet 25.000 Euro." Aus diesem Grund präferiert Jansen, einen Umzug der Senioren langfristig in Erwägung zu ziehen und die Sanierung für den Fall, dass es keine Alternativen gäbe, in Angriff zu nehmen.

"Alten Baum verpflanzt man nicht"

Für Ludger Hendricks, den Vorsitzenden der Trägergemeinschaft Seniorentagesstätte, komme allerdings ein Umzug überhaupt nicht in Betracht, wie er im Gespräch dem Gocher Wochenblatt mitteilte: "Das sind seit Jahren gewachsene Strukturen, das ist das Zuhause der Menschen. Eine alten Baum verpflanzt man nicht so einfach."

Eine Alternative zur Sanierung sieht auch Lothar Dierkes nicht: "Der Weg zum Rathaus oder zur nahegelegenen öffentlichen Toilette an der Marktstraße ist für die meisten zu lang." Erschwerend käme hinzu, dass die öffentliche Toilette nur über Stufen zu erreichen ist, was wiederum für Gehbehinderte ein großes Hindernis sein dürfte.

Seit 50 Jahren in Goch

Die Seniorentagesstätte Am Markt 15 in Goch feiert im Juli dieses Jahres ihr 50-jähriges Bestehen. Dank der Kooperation der in der Trägergemeinschaft zusammengefassten Einrichtungen AWO, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz und Caritas konnten in der Tagesstätte die Angebote für Seniorinnen und Senioren deutlich ausgebaut werden und somit zum Erfolg der Einrichtung beitragen.