Das Mühlenbetreuungsteam um Willi Holland hatte alle Hände voll zu, als die SPD Uedem am Sonntag zum 18. Mal den Uedemer Leisten für herausragendes, ehrenamtliches Engagement vergab. Der SPD-Vorsitzenden Mandy Stalder-Thon war die Freude bei ihrer Begrüßung anzusehen: "Es war noch nie so voll!"

Derjenige, der mit dem Preis ausgezeichnet wurde, war allrdings auch einer, der wie kaum ein anderer im gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde vernetzt ist: Frank Kösters, Ur-Uedemer, Sitzungspräsident bei der Kolping-Karnevalsgruppe Fidelitas und Geschäftsführer beim Uedemer Spielverein mit einem Hang sich außerordentlich zu engagieren. Als er schließlich den Preis aus den Händen von -SPD-Fraktionschef und Laudator den Preis entgegen nahm, gab es jedenfalls reichlich Hände u schütteln und strahlende Gesichter zu sehen. Ein ausführlicher Bericht folgt im Gocher Wochenblatt. Notiz am Rande: In ihrer Begrüßung dankte Mandy Stalder-Thon auch den Vereinen und insbesondere der Feuerwehr Uedem für deren Engagement. Sie schlug darum vor diese mit dendem kommenden Heimatpreis auszuzeichnen.