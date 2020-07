Politische Bildung zum Nulltarif gibt es in Uedem: Von der Bleiche bis zum Rathaus erinnert jetzt in Uedem eine Ausstellung unter freiem Himmel an die friedliche Revolution in Deutschland vor 30 Jahren. Auf 20 Tafeln werden mehr als 100 Fotos und Dokumente sowie Texte präsentiert. Ins Blickfeld gerückt werden dabei die Fluchten von DDR-Bürgern im Sommer 1989, die Massenproteste im Herbst, die schließlich zum Mauerfall am 9. November 1989 führten. Berichtet werde auch von deutsch-deutscher Solidarität. Die Ausstellung wurde von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur konzipiert.

«Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit» ist bis Ende Juli in Uedem sehen. Die CDU Uedem erinnert damit an den 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung am 3.10.2020.