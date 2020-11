Zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus werden am Samstag, 28. November, alle Stolpersteine in Uedem poliert. Initiiert durch den Verein Kurasch Uedem und mit Unterstützung des Heimat- und Verkehrsvereins werden Freiwillige in Uedem und Umgebung die 48 Stolpersteine restaurieren.

Die Steine sind witterungsbedingt verdunkelt und teilweise kaum noch zu lesen. Die Aktion soll ein Zeichen gegen das Vergessen und gegen den erneuten Einzug von Hassrede und Diskriminierung in der Gesellschaft sein. Das Datum ist aus diesem Grund nicht zufällig gewählt. Die Freiwilligen der beiden Vereine werden sich nach der Runde durch Uedem gegen 17 Uhr am Markt einfinden und zusammen noch einmal der Opfer gedenken. Wer dazukommen möchte, ist herzlich willkommen. Der Sicherheitsabstand ist natürlich zu beachten. Wer sich in seiner Nachbarschaft an der Aktion beteiligen möchte, kann gerne auch eigenständig Stolpersteine putzen und sich auf social media unter dem Hashtag #keinverblassen beteiligen oder ein Foto der polierten Stolpersteine an post@kurasch-uedem.de schicken.

Die Stolpersteine wurden durch den Künstler Gunter Demnig in den Jahren 2013 und 2014 im Gemeindegebiet Uedem auf Initiative des Heimatverein Uedem verlegt. Weitere Informationen zu der Geschichte der Uedemer Juden sind auf der Internetseite www.hvv-uedem.de nachzulesen. Das Buch „Das Schicksal der Uedemer Juden“ von Michal Lehmann ist im Blumenladen van Beek, auf der Mühlenstraße 14 in Uedem erhältlich.