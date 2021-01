Die Inklusive Kindertagesstätte und Familienzentrum Lebensgarten in Uedem freut sich über die Anschaffung einer großformatigen Kommunikationstafel für die Kinder. Nicht immer können kleine Menschen das sagen, was sie denken. Oder das verstehen, was ihnen jemand sagen möchte. Und so arbeitet die Inklusive Kindertagesstätte Lebensgarten in Uedem mit vielfältigen Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation. Ganz neu ist die große bunte Kommunikationstafel, die kürzlich ihren Platz im Lebensgarten bezogen hat. Sie zeigt die so genannten METACOM-Symbole, welche von A. Kitzinger für die Unterstützte Kommunikation bei Kindern entwickelt wurden.

„Die Mädchen und Jungen zeigen auf die Symbole der Tafel, um uns oder anderen Kindern mitzuteilen, was sie gerade machen möchten, wo sie spielen wollen, was sie bedrückt oder wen sie ansprechen möchten“, beschreibt Einrichtungsleiterin Birgit Lennartz. Schon lange nutzen sie und ihr Team die METACOM-Symbole innerhalb des Inklusiven Kindergartens unter dem Dach der Klever Lebenshilfe. „Durch die neue Tafel haben wir den Kindern eine weitere Möglichkeit eröffnet, sich ganz unkompliziert eindeutig mitteilen zu können“, sagt Birgit Lennartz.

Die Kommunikationstafel wurde eigens für den Lebensgarten mit Symbolen bestückt und in der Schweiz produziert. „Der Mehrwert für die Sprachentwicklung ist enorm“, weiß die Leiterin der Inklusiven Uedemer Kindertagesstätte und des Familienzentrums. Die Neuanschaffung ist ein Baustein des Gesamtkonzeptes zur Unterstützten Kommunikation innerhalb der Klever Lebenshilfe. Neben dem Fachbereich Kindertagesstätten arbeitet auch der Wohnbereich gemeinsam mit Logopäden sowie weiteren Experten an der Umsetzung kreativer Ideen.