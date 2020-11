Am Freitag lagen dem Kreisgesundheitsamt zur Mittagszeit insgesamt 2.950 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 76 mehr als am 19. November.

Von den 2.950 Indexfällen sind 138 in Bedburg-Hau, 356 in Emmerich am Rhein, 435 in Geldern, 348 in Goch, 78 in Issum, 101 in Kalkar, 87 in Kerken, 266 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 457 in Kleve, 98 in Kranenburg, 176 in Rees, 42 in Rheurdt, 166 in Straelen, 62 in Uedem, 49 in Wachtendonk und 91 in Weeze.

Von den insgesamt 2.950 bestätigten Corona-Fällen gelten 2.536 Personen als genesen; 68 Personen sind verstorben. Die 68. verstorbene Person kommt aus Kleve und ist Mitte 80. Zu Vorerkrankungen ist dem Gesundheitsamt nichts bekannt. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 28 Personen im Krankenhaus.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 104,3. Am Donnerstag lag dieser Wert bei 102,4.

Aktuell befinden sich insgesamt 2.487 Personen in häuslicher Quarantäne.