Am Dienstagabend wurde, neben dem am Nachmittag gemeldeten Corona-Fall, eine weitere COVID-19-Infektion an der Arnold-Janssen-Schule bekannt. Eine Fachlehrerin ist positiv getestet worden. Da sie in mehreren Klassen unterrichtet, ist vorsorglich in Abstimmung zwischen Schule, Schulträger und Schulaufsicht entschieden worden, die gesamte Schule zunächst am Mittwoch, 11. November geschlossen zu halten. Alle Betroffenen sind über die Schulschließung in Kenntnis gesetzt worden. Sobald das weitere Vorgehen feststeht, werden die Schule und die Stadt Goch wieder informieren.