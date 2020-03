Die Gemeinde Uedem setzt konsequent alle Erlasse des Ministeriums zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionskette um. Durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW wurden weitere kontaktreduzierende Maßnahmen per Erlass vom 17. März geregelt, die auch für die

Gemeinde Uedem gelten.

Zusätzlich zu den bereits geschlossenen Einrichtungen sind Kneipen, Cafés und Bars sowie

der gesamte Einzelhandel, sofern er nicht der Versorgung dient, ab sofort zu schließen. NICHT zu schließen ist der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, sofern diese von Lebensmittelhändlern beschickt werden, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Die zur Versorgung der Bevölkerung geöffneten Einzelhändler haben Maßnahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen. Gesperrt sind ab sofort auch alle im Gemeindegebiet vorhandenen Spiel- und Bolzplätze. Sämtliche Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken (Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen, Gasthöfe) werden untersagt. Somit bleibt auch der Reisemobilstellplatz an der Bergstraße geschlossen.

Der Zugang zu Restaurants und Speisegaststätten (einschließlich Imbissbetrieben) beschränkt sich auf den Zeitraum von 6 Uhr bis 15 Uhr. Der Zugang unterliegt folgenden Auflagen: Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der Besucherzahl auf höchsten 4 Personen pro Tisch, Mindestabstände zwischen den Tischen von 2 Metern, Hygienemaßnahmen, Aushänge mit Hinweisen zur richtigen Hygienemaßnahme.

Ab sofort gilt, dass sich Reisende nach der Rückkehr aus Risikogebieten in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben sollten. Alten- und Pflegeeinrichtungen haben Besuchsverbote zu verhängen, etwaige Kantinen und Cafés dieser Einrichtungen sind ebenfalls zu schließen. Unter der Hotline 02825/88-999 steht eine Mitarbeiterin der Gemeinde Uedem für konkrete Fragen zu diesen Maßnahmen zur Verfügung.