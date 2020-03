Uedem. „Die Grippevieren halten uns fest im Griff“ sagt Thorsten Hemmers, Pressesprecher des DRK-Ortsverein Uedem. „So sind bereits mehrere Blutspendeaktionen in anderen Städten und Gemeinden abgesagt worden.“ Dennoch will der Ortsverein am Mittwoch, 11. März, seinen Blutspendetermin durchführen und lädt alle Spenderinnen und Spender von 15.30 bis 20 Uhr in die Waldorfschule ein. Im Forum der Schule sowie im Spendemobil wird die Blutspende durchgeführt.

„Wir bitten, dass alle gesunden Spender aus Bruch, Keppeln, Uedem und Umgebung uns ihr Blut und Zeit zu schenken“ erklärt Thorsten Hemmers. Hygiene und Desinfektion würden berücksichtigt. „An der Anmeldung wird eine kleine Desinfektionsstation einrichtet, die Armbeugen werden vor der Punktion intensiv mit Desinfektionsmittel eingerieben und nach der Blutspende verteilen wir als kleines Dankeschön ein Desinfektionsgel.“