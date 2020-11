Wie das Katholische Inklusive Familienzentrum St. Martinus in Pfalzdorf am Dienstagnachmittag mitteilte, ist eine Mitarbeiterin des therapeutischen Personals am Montag positiv auf Corona getestet worden. Am Dienstag wurde vom Träger als Vorsichtsmaßnahme die Kindertageseinrichtung komplett geschlossen. Am Mittwoch konnte die Einrichtung wieder zum Teil geöffnet werden. In angeordneter Quarantäne befinden sich bis einschließlich 27. November die Kinder und Mitarbeiterinnen der Schmetterlingsgruppe als Inklusionsgruppe, sowie die von Behinderung bedrohten Kinder der zweiten Inklusionsgruppe, den Mäusen. Geöffnet haben nun wieder die beiden U 3 Gruppen im St. Martinus, die Raben und Bären, da diese nicht zur Kontaktpersonengruppe der Kategorie 1 zählen. Die Regelkinder und die Erzieherinnen der Mäusegruppe können vier Tage nach einem negativen Test, der am 20. November für alle Mäuse und Schmetterlinge ansteht, wieder in ihre Einrichtung.