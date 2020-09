Endlich ist es soweit: Die 5. Ausgabe des Gocher Stadtwerke-Kalenders, der wieder gemeinsam von den Stadtwerken mit den Gocher Bürgern zusammengestellt und produziert wurde, ist im Druck und kann ab dem 19. Oktober gegen Vorlage des Gutscheins (im Ableseflyer der Stadtwerke zu finden) bei den Stadtwerken an der Klever Straße 26-28 abgeholt werden.

Goch. Von über 100 eingereichten Fotos haben es mit den Augen der Jury (unter anderem mit Stadtwerke-Chef Carlo Marks und Bürgermeister Ulrich Knickrehm) 13 (12 plus Titelfoto) in den aktuellen Kalender 2021 geschafft. Die Auswahl fiel den Juroren nicht leicht, aber es konnten nun mal nicht alle Fotos dabei sein.

Welche Bilder inklusive der Gewinnerfotos eingereicht wurden, kann bereits ab dem kommenden Dienstag, 6. Oktober, bis zum 18. Oktober in einer Ausstellung im Museum Goch begutachtet werden.

Wem das Warten zu lange dauert: Das Gocher Wochenblatt zeigt außerdem alle zwölf Monats-Motive inklusive dem Titelfoto in einer kleinen Serie in den kommenden Ausgaben. Beginnen wollen wir heute mit dem Januar-Foto von Guido Gerritzen und dem Februar-Foto, das von Hans Hünnekens gemacht wurde. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß beim Anschauen.