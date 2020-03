Rund 40 aktive Mitglieder hat die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) in Uedem. Durch Schul- und Uni-Schließungen haben sie nun Zeit, in der sie sich für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen wollen. Wie, erläutert der Vorsitzende Jannik Pickmann (21) im Gespräch mit Christian Breuer aus der Pressestelle im Bistum Münster: "Wir haben uns im Vorstand beraten, was wir tun können, um anderen Menschen in der Krise zu helfen. Wir möchten insbesondere die Menschen unterstützen, die durch die aktuelle Krise besonders betroffen sind, also zum Beispiel ältere oder kranke Uedemerinnen und Uedemer, die aus Angst vor einer Ansteckung jetzt nicht einkaufen gehen können. Sie können sich bei uns melden, wir kümmern uns dann um die Besorgung." Und so funktioniert der Einkaufsdienst: Es gibt eine zentrale Telefonnummer, die 0172/8278442. Wer dort anruft, landet bei Jannik Pickmann und er koordiniert, wer sich um die Anfrage kümmert: "Wir nehmen dann eine Einkaufsliste entgegen, holen bei Leuten das Geld ab und gehen für sie einkaufen. Danach bringen wir die Einkäufe und natürlich das Wechselgeld zu den Menschen. Das gilt natürlich nicht nur für den Supermarkt, sondern auch, wenn jemand etwas aus der Apotheke oder vom Bäcker benötigt."

Es gibt noch eine weitere Initiative in Uedem, die einen Einkaufsdienst organisierten möchte. Mit den Verantwortlichen hatte die Landjugend schon Kontakt, um eine Zusammenarbeit zu organisieren, wie Jannik Pickmann erklärt: "Schließlich haben wir ja das selbe Ziel."

.