Die Blutspende in diesen besonderen Zeiten macht es bereits seit einigen Wochen nötig, die Termine vor Ort in geänderter Form durchzuführen. Ein weiterer und vor allem wichtiger Baustein, um die Vorgaben zu Abstand und Hygiene einzuhalten, ist hier die Terminreservierung für Blutspender (das Gocher Wochenblatt hatte bereits ausführlich darüber berichtet). Auf der Homepage des Blutspendedienstes können Spender so ihren Wunschtermin vereinbaren, an dem betreffenden Tag werden die Spender von den Mitarbeitern aufgerufen.

Schon bei den nächsten Terminen nutzbar

Mit dieser Reservierung lässt sich die Wartezeit für die Spender steuern und deutlich verringern. Die Terminreservierung erfolgt über die Webseite des DRK-Blutspendedienstes West: www.terminreservierung.blutspendedienst-west.de

Schon bei den nächsten anstehenden Terminen in Goch sollten Spender dieses Angebot des DRK nutzen. Diese finden am Freitag, 26. Juni, Gymnasium Goch, Hubert-Houben-Strasse 9, 15 bis 19.30 Uhr; Sonntag, 28. Juni, Grundschule Niers-Kendel, Knobbenhof in Asperden, 9 bis 13 Uhr, und Freitag, 3. Juli, Grundschule Freiherr-von-Motzfeld, Hevelingstrasse, 113 in Pfalzdorf, von 15 bis 19 Uhr, statt. In der Wochenblatt-Ausgabe vom 2. Mai hatte Torsten Hemmers, Referent beim Blutspendedienst West, auf die Möglichkeit hingewiesen, sich für den nächsten Blutspendetermin registrieren zu lassen.