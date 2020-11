Das Familienzentrum Sterntaler an der Mühlenstraße 50 in Goch bleibt weiterhin geschlossen, meldete der Caritasverband als Träger der Einrichtung. Auf Anordnung des Kreisgesundheitsamtes darf die Einrichtung des Caritasverbandes Kleve bis einschließlich Dienstag, 24. November, nicht in Betrieb gehen. Alle Mitarbeiter sowie eine Gruppe (17 Kinder) befinden sich in Quarantäne. Sie werden in den nächsten Tagen getestet.

Insgesamt besuchen 49 Kinder in drei Gruppen das Familienzentrum Sterntaler in Goch. Betreut und begleitet werden sie durch 14 pädagogische und therapeutische Mitarbeiter/innen sowie drei hauswirtschaftlichen und zwei ehrenamtlichen Kräften.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich eine Mitarbeiterin mit dem Corona-Virus infiziert hat. Daraufhin hat der Caritasverband das Familienzentrum vorsorglich geschlossen und alle Eltern informiert. Der Wohlfahrtsverband steht zudem im engen Austausch mit der Stadt Goch, dem Kreisgesundheitsamt und dem Landesjugendamt