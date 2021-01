Jetzt startet auch Goch eine Mitfahrbörse zum Corona-Impfzentrum in Hönnepel: Die Stadtverwaltung Goch hat eine Telefonnummer sowie eine Email-Adresse für die geplante Mitfahrbörse zum Corona-Impfzentrum inKalkar-Hönnepel geschaltet.

Bekanntlich soll Personen über 80 Jahren, diezu ihrem Impftermin nicht mit zum Beispiel Verwandten oder Freunden fahren

können, eine Mitfahrmöglichkeit angeboten werden. Hierzu werden zunächst

Ehrenamtler gesucht, die bereit sind, sich an dem Fahrdienst zu beteiligen.

Unter Telefon 02823/320-555 (montags bis freitags von 10 – 12 Uhr) und

per Email mitfahren@goch.de ruft die Stadt Goch Freiwillige auf, sich zu melden. Im Internet bei www.goch.de/de/inhalt-1/mitfahrboerse/ steht zudem

ein Formular zur Verfügung, mit dem sich ehrenamtliche Fahrer anmelden

können. Dort sind auch weitere Informationen zur Mitfahrbörse zu finden.

Anfragen von Personen, die eine Mitfahrgelegenheit suchen, kann die StadtGoch derzeit noch nicht annehmen. Erst wenn ein konkreter Impftermin

vorliegt, das ist nicht vor dem 25. Januar der Fall, kann die

jeweilige Person eine Mitfahrgelegenheit anfragen. Ein Anspruch auf eine Beförderung besteht jedoch nicht. Das Angebot gilt zudem ausschließlich für

Personen, die nicht mit Verwandten oder Freunden nach Hönnepel gelangen können oder einen Anspruch auf Krankentransport haben.

Die Stadt Goch vermittelt in der Mitfahrbörse keine Impftermine! Hierfür sind die Bestimmungen in dem Brief des Landesgesundheitsministeriumsmaßgeblich, der aktuell an die Personen verschickt wird, die sich in Kürze

impfen lassen können.